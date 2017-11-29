"У комиссии МОК уже был план вынесения приговоров по нашим спортсменам, хоть у всех разная ситуация – у кого-то нет ни царапин, ни запрещенных препаратов, просто они находились в списке «Дюшес». Все слушания проходили по одному сценарию, все доводы наших адвокатов не были приняты во внимание. Мы будем обращаться в CAS. Про список «Дюшес» я никогда не слышал, узнал о нем из доклада Макларена.

Я чистый спортсмен, на протяжении 30-летнего спортивного стажа никогда не был уличен в допинге и всегда призывал всех спортсменов соблюдать принципы честной борьбы. Когда я подходил к ОИ в Сочи-2014, я уже был известен, выигрывал все титулы на любой территории и никогда не подозревался в употреблении допинга.

Я считаю, что это спланированная акция, направленная на то, чтобы не допустить Россию к Олимпийским играм, – сказал Зубков.