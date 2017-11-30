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«Позвонил Кравцов – Юрьева и Старых попались». Опубликован дневник Родченкова

Напомним, во вторник были опубликованы выдержки из личных дневников Родченкова.

«Родченков, который всякие там дневники публикует. Но это, мне кажется, уже скорее психиатрическая проблема. Достаточно посмотреть на эти дневники, чтобы понять, что этому гражданину нужна, прежде всего, психиатрическая помощь, а не какая-то другая. Но это мы оставим в стороне», - приводит слова Медведева «Р-Спорт».

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