Адвокат: Если МОК решит отстранить Россию от участия в ОИ-2018, то это решение будет обжаловано в CAS
Адвокат российских спортсменов Анна Козьменко рассказала о действиях юристов в случае отстранения сборной России от участия в ОИ-2018.
Напомним, что 5 декабря комиссия МОК примет решения относительно участия сборной России на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
«Если МОК примет негативное решение, то оно будет обжаловано в CAS. В этом случае мы сделаем все от себя зависящее, чтобы вопрос участия российских спортсменов решить до начала Олимпиады», - приводит слова Козьменко ТАСС.
Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.