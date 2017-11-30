Адвокат российских спортсменов Анна Козьменко рассказала о действиях юристов в случае отстранения сборной России от участия в ОИ-2018.

Напомним, что 5 декабря комиссия МОК примет решения относительно участия сборной России на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Если МОК примет негативное решение, то оно будет обжаловано в CAS. В этом случае мы сделаем все от себя зависящее, чтобы вопрос участия российских спортсменов решить до начала Олимпиады», - приводит слова Козьменко ТАСС.

Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.