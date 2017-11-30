Российская скелетонистка Елена Никитина, отстраненная от участия в ОИ, рассказала, почему решила обратиться с открытым письмом к президенту.

Отстраненные от участия в ОИ российские спортсмены обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой «разобраться» в их ситуации.

«Представьте себе, что вас несправедливо выгнали с любимой работы. Вы же тоже будете писать письма, а если не поможет, обратитесь к президенту. У кого еще искать справедливости?», - цитирует Никитину «Р-Спорт».

«Мы просто не знаем, что еще можно сделать. Люди обращаются со своими бедами к президенту на прямой линии, и он помогает», - добавила спортсменка.

Напомним, что МОК отстранил от участия в Олимпийских играх бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Еще ранее скелетонистов Никитину и Александра Третьякова ждала такая же участь. Кроме того, результаты отстраненных спортсменов на ОИ-2014 в Сочи аннулированы.