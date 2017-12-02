- Вся страна нервничает по поводу 5 декабря, когда примут решение по Олимпиаде.

- Я лично тоже нервничаю по поводу исполкома МОК. Надеюсь, что будет правильный вывод для нас, потому что не должны все страдать, если кто-то нарушал. Думаю, справедливость восторжествует, и чистые спортсмены поедут на Олимпиаду, - приводит слова Знарка корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".