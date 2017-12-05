Сегодня МОК объявит свое решение о принципах участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Заместитель председателя Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высказался о возможном выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

«Не сами спортсмены должны подавать заявления и доказывать, что они чистые, это обязанность профильных министерств – защищать наших спортсменов, – приводит «RT на русском» слова Газзаева. – А что касается нейтрального флага, это унижение для нашей большой страны – выступать, как будто мы без роду без племени. Россия, извините, не банановая республика, это мощная спортивная держава, которая дала миру много талантов и рекордов.

Мы должны в правовом поле доказывать свою невиновность, судиться во всех инстанциях. Принцип олимпийского движения, олимпийской хартии, что любая форма дискриминации – ни национальная, ни тем более политическая – ни в коем случае не должны применяться. Я считаю, что в данном случае идет именно политическая провокация».

Напомним, 5 декабря на заседании исполкома МОК должно быть принято окончательное решение об участии сборной России на Играх в Пхенчхане.

Ранее МОК создал две комиссии для расследования обвинений, выдвинутых комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена.

Одна из них – во главе с Денисом Освальдом – занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи на предмет манипуляций с ними. Вторая – во главе с Самуэлем Шмидом – изучала причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений.

По итогам работы комиссии Освальда Россия лишилась 11 медалей Олимпийских игр в Сочи.