Напомним, 5 декабря МОК огласит решение по участию сборной России на Играх в Пхенчхане.

«Предвещаю, что сегодняшнее решение МОК в качестве «компромисса», скорее всего, приведет к тому, что российским спортсменам останется возможность поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. По этому поводу, дабы сохранить время и энергию от общения с журналистами, скажу: следует понимать, что это решение не удар по России или политический заказ. Не стоит вводить обывателей в заблуждение. Это решение ответ на действия чиновников - Мутко, Нагорных, Родионовой, Португалова и других, которые при всем прочем остались либо в тени, либо были выведены из-под удара.

В цивилизованной стране после утверждений, подобных докладу Макларена, их бы публично распяли. Официальная реакция российского политического истеблишмента была таковой, каковой была. На это у мировой спортивной общественности нет никаких средств ответа, и теперь именно спортсмены платят за это двойную цену», – написал Илюков на своей транице в фэйсбуке.