Юрист Тимур Хутов высказался о возможном отстранении сборной России от Олимпиады в Пхенчхане.

Напомним, окончательное решение по участию россиян будет принято сегодня.

«Вероятность того, что Россию не допустят до зимней Олимпиады в 2018 году, достаточно велика.

Если такое решение будет принято, спортсменам дадут возможность участвовать под нейтральным флагом - такие выступления в истории спорта встречались нередко. Что касается отношения властей РФ к такому участию, то оно не должно играть роли, поскольку реальных инструментов для запрета у чиновников нет.

С другой стороны, спортсмены могут столкнуться в будущем с негативными последствиями, если пойдут против решения спортивного руководства. Скорее всего, до такого не дойдет, и либо спортсмены будут допущены, либо примут участие под нейтральным флагом», - цитирует Хутова "Газета.ru".