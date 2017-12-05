Ожидание решения МОК, победы «Авангарда» и «Магнитки», драка болельщиков в Мюнхене. Главные новости дня
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.
1. В КХЛ «Авангард» по буллитам обыграл «Автомобилист»
2. «Металлург» на выезде обыграл «Сибирь».
3. Кремль воздерживается от комментариев по ситуации с Олимпиадой до оглашения решения МОК.
4. Александр Зубков считает, что спортсмены сами должны решать, ехать ли на Игры под нейтральным флагом.
5. Болельщики «Баварии» и «ПСЖ» подрались в Мюнхене.
Сегодня МОК решает, попадут ли российские спортсмены на Олимпиаду. Онлайн