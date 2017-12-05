1. В КХЛ «Авангард» по буллитам обыграл «Автомобилист»

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3. Кремль воздерживается от комментариев по ситуации с Олимпиадой до оглашения решения МОК.

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5. Болельщики «Баварии» и «ПСЖ» подрались в Мюнхене.

Сегодня МОК решает, попадут ли российские спортсмены на Олимпиаду. Онлайн

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