- Мы согласились, что церемония перераспределения медалей будет проведена на церемонии в Пхенчхане, чтобы попытаться компенсировать те моменты, которые им были недоступны при пересечении финиша в свое время, - сказал Бах на пресс-конференции в штаб-квартире МОК.

Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2018 только в нейтральном статусе

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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