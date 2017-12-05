Глава МОК Томас Бах заявил, что на Олимпиаде в Пхенчхане пройдут церемонии вручения медалей Игр в Сочи после пересмотра результатов.

- Мы согласились, что церемония перераспределения медалей будет проведена на церемонии в Пхенчхане, чтобы попытаться компенсировать те моменты, которые им были недоступны при пересечении финиша в свое время, - сказал Бах на пресс-конференции в штаб-квартире МОК.

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.