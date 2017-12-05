«Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие двое суток. Еще слишком рано, чтобы это комментировать. Нужно посмотреть, какой будет реакция России. Нужно все тщательно обсудить с представителями ФХР, а также внутри IIHF», - цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.