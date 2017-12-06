«Международные коллеги руководствуются политическими тенденциями во всем и в спорте тоже. Олимпиада без России — это пустой звук. Наша великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом. Но и здесь мы покажем, что Россия сильная, и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей великой страны. Победа будет за нами!» — написала Поклонская на своей странице «ВКонтакте».

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом? Согласиться и отправить в Пхенчхан за счет бюджета нашу делегацию на предложенных условиях

Предложить каждому спортсмену участвовать в Олимпиаде самостоятельно и без господдержки — раз уж у них не будет ни флага, ни гимна

Оскорбиться, и всем отказаться от участия в Олимпиаде