«Международные коллеги руководствуются политическими тенденциями во всем и в спорте тоже. Олимпиада без России — это пустой звук. Наша великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом. Но и здесь мы покажем, что Россия сильная, и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей великой страны. Победа будет за нами!» — написала Поклонская на своей странице «ВКонтакте».

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом?
даты проведения: 05.12.2017 г. – 08.12.2017 г. Обсудить
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