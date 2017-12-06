Наталья Поклонская: Россия должна выступать на Олимпиаде только под своим флагом
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение МОК не допустить на Игры-2018 сборную России.
«Международные коллеги руководствуются политическими тенденциями во всем и в спорте тоже. Олимпиада без России — это пустой звук. Наша великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом. Но и здесь мы покажем, что Россия сильная, и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей великой страны. Победа будет за нами!» — написала Поклонская на своей странице «ВКонтакте».