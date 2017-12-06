22 российских спортсмена, отстранённых дисциплинарной комиссией МОК за нарушение антидопинговых правил, подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что Международный олимпийский комитет отстранил спортсменов из России на основании выводов комиссии во главе с Денисом Освальдом.

Отметим, что по каждому из 22 спортсменов будет отдельное производство. 

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