В пресс-релизе Спортивного арбитражного суда появилась новость о российских спортсменах.

22 российских спортсмена, отстранённых дисциплинарной комиссией МОК за нарушение антидопинговых правил, подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что Международный олимпийский комитет отстранил спортсменов из России на основании выводов комиссии во главе с Денисом Освальдом.

Отметим, что по каждому из 22 спортсменов будет отдельное производство.