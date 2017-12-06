Михаил Дягтерев: WADA обязано восстановить аккредитацию РУСАДА
Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал решение исполкома МОК.
«После вот этого решения МОК ВАДА просто обязано восстановить аккредитацию РУСАДА, потому что даже комиссия МОК признала, что не было государственной системы допинга в России.
Чиновников Минспорта не будет, чиновников Олимпийского комитета не будет, значит, поедем мы, депутаты, вместе с простыми болельщиками. Слава богу, Корея санкционной политики в отношении России не ведет», — цитирует Дегтярева «РИА Новости».