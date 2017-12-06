«После вот этого решения МОК ВАДА просто обязано восстановить аккредитацию РУСАДА, потому что даже комиссия МОК признала, что не было государственной системы допинга в России.

Чиновников Минспорта не будет, чиновников Олимпийского комитета не будет, значит, поедем мы, депутаты, вместе с простыми болельщиками. Слава богу, Корея санкционной политики в отношении России не ведет», — цитирует Дегтярева «РИА Новости».

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом?
даты проведения: 05.12.2017 г. – 08.12.2017 г. Обсудить
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