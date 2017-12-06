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Комиссия МОК: Государственной системы допинга нет. Вина Родченкова доказана

Владимир Путин в своем выступлении объявил 2018-й годом добровольца, задал аудитории вопрос о том, хочет ли она его выдвижения как кандидата в президнеты и заявил, что примет решение об этом в ближайшее время. О решении МОК в отношении сборной России Путин не говорил.

Напомним, ранее ожидалось, что Президент России заявит о своей позиции на этом мероприятии.

По решению МОК, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с  9 по 25 февраля.

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