Президент России Владимир Путин не затронул тему отстранения России от Олимпиады-2018 в выступлении на форуме добровольцев.

Владимир Путин в своем выступлении объявил 2018-й годом добровольца, задал аудитории вопрос о том, хочет ли она его выдвижения как кандидата в президнеты и заявил, что примет решение об этом в ближайшее время. О решении МОК в отношении сборной России Путин не говорил.

Напомним, ранее ожидалось, что Президент России заявит о своей позиции на этом мероприятии.

По решению МОК, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.