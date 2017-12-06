«Следует опираться на Олимпийскую хартию как на основной документ олимпийского движения, который в принципе не предусматривает выступления на Олимпиаде каких-либо сборных. В хартии прописано, что выступают спортсмены, а под каким гимном и флагом — это не отражено. МОК рассматривает документы, которые подают национальные олимпийские комитеты. Тем, в свою очередь, подают документы федерации по видам спорта на конкретных спортсменов, которые могут быть из других стран. В практике такого я не вспомню, но теоретически допустить могу, опираясь на Олимпийскую хартию», - приводит слова Морозова RT на русском.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.