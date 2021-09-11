Путин уверен, что Россия сохранила лидерство в художественной гимнастики

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна по-прежнему остается лидером художественной гимнастики.

«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось, мы в этом абсолютно убеждены. Оно было, есть и надеюсь, уверен, будет в будущем», - приводит речь Путина на церемонии вручения государственных наград призерам и победителям Олимпиады в Токио «РИА Новости».

Напомним, что на Играх-2020 российские спортсменки стали вторыми как в личном многоборье, так и в команде. Дина Аверина проиграла Линой Ашрам из Израиля, а Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова уступили конкуренткам из Болгарии.