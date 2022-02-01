Елистратов рассказал, на каких дистанциях выступит на Олимпиаде

Олимпийский чемпион по шорт-треку в эстафете Семен Елистратов рассказал, на каких дистанциях планирует выступить на Играх в Пекине.

«Я не уверен, что побегу 500 м, но точно стартую на 1 500 и 1 000. Скажу искренне: мне очень хочется показать результат, хочу сделать все возможное и невозможное. Будет больше борьба психологий - это другие соревнования, давление со стороны прессы, болельщиков», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, что Елистратов стал бронзовым призером Олимпийских игр-2018 на дистанции 1500 метров