Алексей Касатонов: Журова абсолютно права!

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов прокомментировал по просьбе «Советского спорта» высказывание спортсменки и депутата Светланы Журовой.

Ранее победительница ОИ-2006 в Турине заявила о большей ценности хоккейной золотой медали, чем в других видах олимпийской программы, и тем самым оправдала выделение отдельного борта для хоккеистов.

– Во-первых, Светлана – талантливейший человек, которая проявила себя и в спорте, и в политике. А во-вторых, она в хоккее разбирается, с нами часто играть ездит. И наверное, у нее были все основания так говорить. Светлана Журова абсолютно права! – сказал Касатонов «Советскому спорту».