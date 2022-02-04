«Как будто конек попал в след». Кацалапов - о своей ошибке в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине

Российский фигурист Никита Кацалапов прокомментировал свою ошибку во время ритм-танца в рамках командного первенства на Олимпийских играх в Пекине.

«Как будто конек попал в след. Очень обидно, потому что вся программа прошло хорошо. Это просто случайность, из-за которой мы потеряли много баллов. Теперь будем спокойнее. Нужно все держать под контролем», - приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

«Очень обидно, в хорошем настроении катались. И так получилось», - добавила Виктория Синицина.

Россияне заняли второе место с результатом 85,05 балла, уступив американцам Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (86,56). Хамкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.