«Справился с нервами». Гербольдт - о выступлении Кондратюка в командном турнире на Олимпиаде

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала выступление Марка Кондратюка в короткой программе в рамках командного первенства Олимпиады в Пекине.

«Отличный дебют Марка. Молодец, что справился с нервами. Выступать первым и вести команду за собой всегда очень волнительно и сложно. Спортсмены вообще очень суеверные люди: как начнешь, так и дальше пойдет все выступление. Ждем пары, девочек, а также произвольной программы. Наши фигуристы лучшие на планете! Всем все под силу. Нужно только ждать и верить в результат», - приводит слова Гербольдт «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кондратюка занял третье место. Его прокат, а также результат танцевального дуэта Виктории Синициной и Никиты Кацалапова позволил сборной России выйти на промежуточное второе место в таблице.

6 февраля на лед выйдут спортивные пары и женщины.

Игры завершатся 20 февраля.