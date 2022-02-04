Наталья Бестемьянова: Мишина и Галлямов катались чуть чище, чем китайцы, и должны были выиграть

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги первого дня командного турнира в Играх-2022 в Пекине для российских фигуристов.

Напомним, что Марк Кондратюк в короткой программе показал третий результат, а танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов были вторыми.

– Прекрасно откатался Кондратюк, просто фантастически закончили день Мишина с Галлямовым. Я бы поспорила с судьями. На мой взгляд, наша пара каталась чуть чище, чем китайцы, и должны были выиграть. Но соревнования проходят в Китае, поэтому сделаем скидку, – цитирует Бестемьянову Sport24.

Таким образом, российская команда набрала 26 очков. Лидирует сборная США, чьи представители выиграли у мужчин и в танцах на льду (28 очков), третье место занимают китайские фигуристы (21 очко).