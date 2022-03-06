«Нервы, давление». Шлейхер назвал причины неудачного выступления на ОИ-2022 в Токио

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер объяснил, почему неудачно выступил на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что двукратный чемпион Европы стал 24-м в Японии на трехметровом трамплине.

«Нервы, давление, собственное состояние. Я просто со всем этим не справился. Чисто моя ошибка... Я до мельчайших деталей помню сам прыжок, помню, как проскочил доску, просто до последнего рассчитывал, что даже в этом варианте мне хватит высоты. Не хватило», — приводит RT слова Шлейхера.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина 23-летний спортсмен и Евгений Кузнецов заняли восьмое место.