Валиева призналась, что ей не хватало поддержки мамы во время скандала на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от участия в Зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Для меня время на Олимпиаде разделилось на до и после. Так вот после мне особенно не хватало мамы, ее поддержки. Для меня это была первая Олимпиада, сравнивать не с чем», - приводит слова Валиевой Cosmopolitan.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.