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Валиева призналась, что ей не хватало поддержки мамы во время скандала на Олимпиаде-2022

Во время ОИ-2022 в пробе российской спортсменки было найдено запрещенное вещество, а именно триметазидин.
21 апреля 2022 11:55

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от участия в Зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Для меня время на Олимпиаде разделилось на до и после. Так вот после мне особенно не хватало мамы, ее поддержки. Для меня это была первая Олимпиада, сравнивать не с чем», - приводит слова Валиевой Cosmopolitan.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.

Это интересно:
Валиева призналась, что ей не хватало поддержки мамы во время скандала на Олимпиаде-2022
Во время ОИ-2022 в пробе российской спортсменки было найдено запрещенное вещество, а именно триметазидин.
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