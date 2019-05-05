Дмитрий Медведев подписал постановление о вступлении в силу перечня запрещенных веществ в спорте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о вступлении в силу перечня запрещенных для использования в спорте субстанций и методов в соответствии с международным стандартом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Всемирным антидопинговым агентством ежегодно утверждается Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства, устанавливающий список субстанций и методов, запрещенных для использования в спорте. В 2019 году вступил в силу Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства «Запрещенный список 2019».
Подписанным постановлением список приводится в соответствие с Запрещенным списком 2019, включающим субстанции и методы, запрещенные как в соревновательный, так и во внесоревновательный период», - говорится в справке к документу.
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