Дмитрий Медведев подписал постановление о вступлении в силу перечня запрещенных веществ в спорте Документ опубликован на сайте Правительства России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о вступлении в силу перечня запрещенных для использования в спорте субстанций и методов в соответствии с международным стандартом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Всемирным антидопинговым агентством ежегодно утверждается Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства, устанавливающий список субстанций и методов, запрещенных для использования в спорте. В 2019 году вступил в силу Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства «Запрещенный список 2019».

Подписанным постановлением список приводится в соответствие с Запрещенным списком 2019, включающим субстанции и методы, запрещенные как в соревновательный, так и во внесоревновательный период», - говорится в справке к документу.