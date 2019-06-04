Сидорова рассказала от чего прослезилась на Олимпиаде-2018 В 2018 году Олимпийские игры прошли в южнокорейском Пхенчхане.

Российская керлингистка Анна Сидорова рассказала, что была расстроена второму месту фигуристки Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018.

«И даже не прослезилась на этой Олимпиаде. Хотя нет – было, но в момент, не связанный с керлингом. А когда смотрела выступление Жени Медведевой и видела ее напряжение после произвольной программы. Когда она уже откатала, мне казалось, что Женя выиграет золотую медаль, но судьба распорядилась по-другому. Вот тогда было больно за нее и тяжело. Потому что я знаю, каково это.

Пройти через это все и победить себя – для любого спортсмена это самое сложное. Когда вы видите, что спортсмен прыгает, вскидывает руки – это не радость оттого, что ты победил соперника. Это радость оттого, что ты победил себя. Это самое дорогое ощущение. То, ради чего мы все и делаем», - цитирует Сидорову «Команда России».

Напомним, что на Олимпиаде-2018 Медведева проиграла золотую медаль соотечественнице Алине Загитовой. В минувшем сезоне 19-летняя россиянка стала бронзовым призером чемпионата мира в Японии.