Александра Трусова: Хочу выступить на Играх 2022-го и 2026 года Россиянка ни за кого не болеет.

Российская фигуристка Александра Трусова пожелала удачи Италии и Швеции на выборах столицы Игр-2026.

– В 2022 году Олимпиада пройдет в Пекине, в 2026 – еще не знаем, где. Я хочу выступить на обеих Олимпиадах. Желаю Италии и Швеции удачи, – сказала россиянка в интервью пресс-службе МОК.

На проведение 25-х зимних Олимпийских игры претендуют Стокгольм и совместная заявка Милана и Кортина д’Ампеццо.