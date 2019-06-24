Александра Трусова: Хочу выступить на Играх 2022-го и 2026 года - Советский спорт
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24 июня 2019 18:57ОлимпиадаКоноплев Александр

Александра Трусова: Хочу выступить на Играх 2022-го и 2026 года

Россиянка ни за кого не болеет.

Российская фигуристка Александра Трусова пожелала удачи Италии и Швеции на выборах столицы Игр-2026.

– В 2022 году Олимпиада пройдет в Пекине, в 2026 – еще не знаем, где. Я хочу выступить на обеих Олимпиадах. Желаю Италии и Швеции удачи, – сказала россиянка в интервью пресс-службе МОК.

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