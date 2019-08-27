Евгения Медведева: Моя главная обязанность как посла на ОИ-2020 – быть с командой Российская фигуристка представлена в качестве посла сборной России на Олимпийских играх в Токио.

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, чем станет заниматься на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в качестве посла сборной России.

«Для меня большая честь находиться вместе с олимпийской командой России, – сказала Медведева на специальной пресс-конференции, – я очень рада, что смогу почувствовать атмосферу Игр, огромная честь быть именно с ребятами, которые будут представлять флаг нашей страны.

Моя самая главная обязанность – быть там и быть с командой. Для меня очень важно, что у меня будет возможность поддержать наших ребят».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.