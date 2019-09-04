Александр Овечкин – об ОИ-2018: Немного разочаровало, что меня в принципе никто не поддержал Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал нежелание НХЛ отпускать хоккеистов лиги на олимпийские игры.

— Слушайте, у каждого свое мнение. Каждый говорит то, что хочет. Я делал свое заявление от сердца. Я реально думал и надеялся, что меня отпустят. У меня была договоренность со своим боссом Тедом Леонсисом.

Но единственная проблема была в том, что ИИХФ и НХЛ договорились так, что сами запретили уезжать в Корею. То есть я бы мог туда приехать, но в качестве болельщика. А какой в этом смысл?

Единственное, немного обидело и разочаровало, что меня в принципе никто не поддержал. То есть кто-то говорил: мол, я поеду. А когда дошло до дела — голову спрятали в кусты, — передает слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Россия в овертайме обыграла команду Германии (4:3) и завоевала золото олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане (Южная Корея).

Отметим, что 33-летнему форварду «Кэпиталз» для включения в «тройной золотой клуб» не хватает победы на Олимпиаде.