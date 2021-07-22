Рене Фазель: Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 будет принято после Игр в Токио

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что решение о том, будут ли игроки НХЛ принимать участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине, будет принято после проведения Игр в Токио.

«Решение об участии игроков НХЛ будет принято после Олимпиады в Токио, когда будет произведен мониторинг и анализ того, как Япония смогла провести Игры в условиях пандемии коронавируса. Все же есть обеспокоенность из-за COVID-19. Но то, что в предварительном плане есть «окно», настраивает на оптимизм», - приводит слова Фазеля ТАСС.

Отметим, что в июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с МОК и IIHF.

Напомним, что Олимпийские игры в Японии должны были в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.