Россиянки пробились в полуфинал турнира по академической гребле

В Одайбе (Япония) на арене «Sea Forest Waterway» прошли женские парные соревнования Олимпийских игр - 2020 по академической гребле.

По их результатам женский квартет Курочкиной / Питиримовой финишировал первой и вышел в полуфинал, а двойка распашная Степанова / Орябинская заняла второе место и сразу попала в полуфинал A /B.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе / софтболе, гольфе, серфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.