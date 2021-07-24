Кудерметова и Веснина вышли во второй круг в парном разряде на Олимпиаде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина победили Анну-Лену Фридзам и Лауру Зигемунд из Германии.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За время матча россиянки дважды подали на вылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц три двойные ошибки.

Добавим, что во втором раунде российские теннисистки встретятся с победительницами встречи между Кики Бертенс и Деми Схюрс (Нидерланды) и Кристиной Младенович и Каролин Гарсией (Франция).