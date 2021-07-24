Мужская сборная России с третьим результатом вышла в финал командного многоборья на ОИ

В Токио завершилась квалификация олимпийского турнира в спортивной гимнастике среди мужчин.

Российская команда вышла в финал многоборья с третьим результатом, набрав 261,945 балла. Первое место в квалификации заняли японцы (262,251), вторыми стали китайские гимнасты (262,061). В финал личного многоборья пробились два россиянина: Никита Нагорный (87,897) со вторым результатом, Артур Далалоян (85,957) с шестым. Лучшим в квалификации стал японец Дайки Хасимото (88,531).

Нагорный также вышел в финалы в опорном прыжке (14,783), на вольных упражнениях (15,066) и на перекладине (14,466). Денис Аблязин отобрался в решающий этап прыжка (14,733) и на кольцах (14,800), Давид Белявский – на брусьях (15,325) и коне (14,733).

Добавим, что 26 июля состоится финал командного многоборья.