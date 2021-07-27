Светлана Журова: Гимнастки, видимо, потрогали золотые медальки наших ребят

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова дала оценку выступлению женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что спортсменки ОКР выиграла соревнования, набрав 169,528 балла.

«Это называется на кураже. Вчера слезы наших ребят и слёзы телезрителей каким-то энергетическим потоком слились воедино и дали запал нашим девчонкам! Мне понравилось, как тот же Немов поддержал нашу команду. Также понравилось, как наши девушки были на положительных эмоциях, наверняка потрогали золотые медальки наших ребят. Другие спортсмены тоже это делают, видимо, как-то помогает», - цитирует «Чемпионат» депутата Госдумы.

Добавим, что за сборную России выступали: Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова.