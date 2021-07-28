Спортивный юрист считает, что чилийскому журналисту не грозят санкции за провокационный вопрос

Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал, могут ли наказать чилийского журналиста Себастьяна Варелу Намиаса за провокационный вопрос.

«С точки зрения каких-то санкций журналисту – вряд ли возможно что-то, кроме лишения аккредитации. Но за вопрос, который, на мой взгляд, никого не оскорбляет, вряд ли такого журналиста так накажут. Представитель СМИ может быть лишен аккредитации только уже в совсем вопиющих случаях — например, если он придет пьяный на пресс-конференцию, если не задаст вопрос, а вместо этого напрямую оскорбит собеседника», - приводит слова Чичерова «Газета.Ru».

Напомним, что Медведев не стал отвечать на вопрос корреспондента и потребовал у Международной федерации тенниса, чтобы этого журналиста больше не было на пресс-конференциях с участием российского теннисиста.