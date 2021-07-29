Даниил Медведев: На Олимпиаде я впервые почувствовал, что играю не за себя, а за страну

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Пабло Карреньо-Бусты отметил игру соперника.

«Он играл лучше меня, я мог, наверное, чуть лучше подавать, особенно во втором сете, потому что в первом сете шансов не было. Во втором вел с брейком, на тай-брейке, по-моему, не попал ни одной первой подачей. Конечно, ужасно обидно. Это чуть ли не первый в жизни турнир, где я действительно чувствую, что в каком-то смысле играю не за себя, а в данном случае за страну», - приводит слова Медведева «Матч ТВ.

Добавим, что в полуфинале Олимпиады Карреньо-Буста сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым.