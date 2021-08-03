Колесниченко и Ромашина выиграли техническую программу на Олимпиаде

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина победили в технической программе Олимпиады среди дуэтов, набрав 97,1079 балла.

В сумме с произвольной программой россиянки получили 195,0079 балла.

На втором месте как в технической программе, так и по сумме находятся китайцы Сюэчэнь Хуан (95,5499 и 191,7832 в сумме), на третьем - украинцы Марта Федина и Анастасия Савчук (93,8620 и 188,7953), немного от них отстают японцы Юкико Инуи и Мегуми Йосида (93,3499 и 187,2832).

Финал дуэтов синхронном плавании пройдет 4 августа, набранные ранее суммы при этом будут учитываться.