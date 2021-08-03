София Позднякова: На фехтование всегда приходит не очень много зрителей

Российская саблистка София Позднякова дала понять, что отсутствие зрителей на соревнованиях не влияло на нее.

«Фехтование — не самый популярный вид спорта. Зрителей всегда приходит не очень много. Когда футболисты говорят о том, что они не чувствуют себя в своей тарелке при пустых трибунах - это очень тяжело. Для нас же это не было большой проблемой. Конечно, хотелось бы, чтобы болельщики кричали, трясли флагами, как это было в Рио. Для спортсменов это очень приятно», - приводит слова Поздняковой Tele-sport.ru

Напомним, что причиной, по которой Олимпийские игры в Токио проходят без зрителей, является пандемия коронавируса.

На Олимпиаде-2020 Позднякова выиграла как в личном турнире, так и в команде.