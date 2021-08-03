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03 августа 15:50
автор: Максим Скороходов

София Позднякова: На фехтование всегда приходит не очень много зрителей

Двукратная олимпийская чемпионка Токио рассказала, как было выступать при пустых трибунах.

Российская саблистка София Позднякова дала понять, что отсутствие зрителей на соревнованиях не влияло на нее.

«Фехтование — не самый популярный вид спорта. Зрителей всегда приходит не очень много. Когда футболисты говорят о том, что они не чувствуют себя в своей тарелке при пустых трибунах - это очень тяжело. Для нас же это не было большой проблемой. Конечно, хотелось бы, чтобы болельщики кричали, трясли флагами, как это было в Рио. Для спортсменов это очень приятно», - приводит слова Поздняковой Tele-sport.ru

Напомним, что причиной, по которой Олимпийские игры в Токио проходят без зрителей, является пандемия коронавируса.

На Олимпиаде-2020 Позднякова выиграла как в личном турнире, так и в команде.

источник: Tele-sport.ru
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