Наниев занял четветое место на ОИ в Токио, золото завоевал тяжелоатлет из Узбекистана

Российский тяжелоатлет Тимур Наниев занял четвертое место на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен команды ОКР выступал в весовой категории до 109 кг. Наниев взял общий вес 409 кг (188 кг в рывке и 221 кг в толчке).

Золотую медаль завоевал Акбар Джураев из Узбекистана. Результат чемпиона - 430 кг (193 + 237). Серебряная награда у арменина Симона Мартиросяна - 423 (195 + 228). Замкнул тройку призеров латыш Артурс Плесниекс – 410 (180+230).

Добавим, что обладатель бронзовой награды до последней попытки уступал Наниеву но поменял заявленный вес и смог отодвинуть россиянина на четвертую позицию.

Тимур был единственным представителем ОКР на Играх-2020 в Токио.