Тарасова - о победе Ромашиной и Колесниченко: Когда так исполняют, сразу понятно, будет результат

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своих эмоциях от победы Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в соревнованиях дуэтов в синхронном плавании на Олимпийский играх в Токио.

«Следить за выступлением наших спортсменок — это одновременно страх и наслаждение. Когда так исполняют, то сразу понятно, что будет результат. Гордимся девочками и тренером!» - приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Отметим, что для Ромашиной это золото стало шестым в карьере, а Колесниченко стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ромашина - первая в истории синхронного плавания шестикратная олимпийская чемпионка. Ранее 31-летняя россиянка завоевала золотые медали в группе в 2008 году: одно золото в Пекине и по две золотые медали в Лондоне и Рио-де-Жанейро.