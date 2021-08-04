Саутин рассказал, в чем российские прыгуны в воду уступают китайцам

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин считает, что российские прыгуны в воду уступают китайцам в физической подготовке.

«Мы в этом аспекте вообще рядом с ними не стоим. В плане физподготовки мир давно двинулся вперед очень сильно: появились новые тренажеры, новые методики работы в зале. Думаю, что и в бассейне мы отстаём от сильнейших по количеству прыжков. Отсюда и результат», - приводит слова Саутина RT.

Отметим, что сборная Китая в прыжках в воду завоевала на Олимпиаде пять золотых и три серебряных медали.