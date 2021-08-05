Данченко выругалась вслух после того, как российским синхронисткам включили неправильную музыку

Татьяна Данченко, тренер олимпийских чемпионок Токио Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, рассказала о своей реакции на то, что ее подопечным включили не ту музыку на одном из предварительных раундов.

«Сначала я не поверила своим ушам и даже, кажется, выругалась вслух. Одновременно с этим отметила, что девочки сидят на бортике в стартовой позе и не двигаются, а значит, полностью отдают себе отчет в происходящем и ждут отмашки судьи, как того предписывают правила», - приводит слова Данченко RT.

Добавим, что «серебро» в соревнованиях дуэтов досталось китаянкам, а «бронза» - представительницам Украины.