Свищев предложил трансгендеров перевести в отдельную спортивную категорию

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев поделился своим мнением об участии трансгендеров в спортивных соревнованиях.

«Самое главное, чтобы все это далеко не зашло. Чтобы мы с вами в роботов не превратились и в некий биоматериал, из которого можно лепить все, что хочешь. Это моя позиция. Мое мнение простое: у нас есть женский спорт, а есть мужской спорт. Если у нас будет большое количество трансгендеров, давайте сделаем дополнительную дисциплину — трансгендерный спорт», - приводит слова Свищева «Газета.Ru».

Напомним, что в Токио впервые выступил спортсмен трансгендер, бывший мужчина Лорел Хаббард, выступая среди женщин в тяжелой атлетике, не показала ни одного результата, после этого она объявила о завершении карьеры.