Наталья Ищенко: Неизвестно, сможет ли кто-то повторить рекорд Ромашиной по количеству золота на ОИ

Наталья Ищенко, которая являлась напарницей Светланы Ромашиной, оценила перспективы ее соперниц по достижению результатов российской синхронистки.

Напомним, что спортсменка завоевала на Олимпиаде в Токио свои шестую и седьмую золотые медали в карьере.

«Она уже вошла в историю три дня назад, когда стала шестикратной олимпийской чемпионкой - до нее этого результата не добивался никто. А сегодня она уже стала семикратной. И, конечно, здесь могут быть только слова восхищения и благодарности. Это фантастический результат, но Света - это тот человек, который фанат своего дела, она максималистка...Две олимпийские медали Токио у нее, она семикратная, и неизвестно, сможет ли еще кто-то когда-то дойти до такого результата», - цитирует «Газета.Ru» министра спорта Калининградской области.

Добавим, что 7 августа Ищенко вместе с напарницами стала победительницей групповых соревнованиях в Токио. Первая Олимпиада для Светланы состоялась в 2008 году в Пекине.

В медальном зачете ОИ-2020 сборная России на данный момент занимает четвертое место, завоевав 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.