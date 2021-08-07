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07 августа 17:07
автор: Александр Поволоцкий

Наталья Ищенко: Неизвестно, сможет ли кто-то повторить рекорд Ромашиной по количеству золота на ОИ

В активе россиянки также 19 наград высшей пробы на чемпионатах мира.

Наталья Ищенко, которая являлась напарницей Светланы Ромашиной, оценила перспективы ее соперниц по достижению результатов российской синхронистки.

Напомним, что спортсменка завоевала на Олимпиаде в Токио свои шестую и седьмую золотые медали в карьере.

«Она уже вошла в историю три дня назад, когда стала шестикратной олимпийской чемпионкой - до нее этого результата не добивался никто. А сегодня она уже стала семикратной. И, конечно, здесь могут быть только слова восхищения и благодарности. Это фантастический результат, но Света - это тот человек, который фанат своего дела, она максималистка...Две олимпийские медали Токио у нее, она семикратная, и неизвестно, сможет ли еще кто-то когда-то дойти до такого результата», - цитирует «Газета.Ru» министра спорта Калининградской области.

Добавим, что 7 августа Ищенко вместе с напарницами стала победительницей групповых соревнованиях в Токио. Первая Олимпиада для Светланы состоялась в 2008 году в Пекине.

В медальном зачете ОИ-2020 сборная России на данный момент занимает четвертое место, завоевав 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.

источник: «Газета.Ru»
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