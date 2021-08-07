Вице-президент ВФХГ: Ужасное судейство на ОИ в индивидуальном многоборье, вопиющая несправедливость

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) 2-й период Динамо М 1 Амур 2
Англия - Чемпионшип перерыв Куинз Парк Рей 1 Миллуолл 1
Англия - Чемпионшип перерыв Бристоль Сити 1 Блэкпул 0
Англия - Чемпионшип перерыв Лутон Таун 1 Питерборо Юнай 0
Англия - Первая лига перерыв Ипсвич Таун 0 Моркам 1
Англия - Первая лига перерыв Гиллингем 1 Линкольн Сити 1
Англия - Первая лига 2-й тайм, 46' Шрусбери Таун 0 Бёртон Альбион 1
Англия - Чемпионшип перерыв Кардифф Сити 0 Барнсли 0
Англия - Чемпионшип перерыв Блэкберн Ровер 1 Суонси Сити 0
Англия - Первая лига перерыв Болтон Уондере 1 Милтон-Кинс До 1
Англия - Чемпионшип перерыв Дерби Каунти 1 Хаддерсфилд Та 1
Англия - Первая лига 2-й тайм, 49' Ротерхэм Юнайт 2 Плимут Аргайл 0
Англия - Чемпионшип перерыв Сток Сити 2 Рединг 1
Россия - Премьер-Лига перерыв Зенит 3 Краснодар 1
Англия - Первая лига перерыв Сандерленд 1 Уиган Атлетик 1
Англия - Первая лига 2-й тайм, 48' Флитвуд Таун 0 Портсмут 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 49' Кру Александра 1 Челтнем Таун 1
Англия - Первая лига 2-й тайм, 51' Кембридж Юнайт 0 Оксфорд Юнайте 1
Англия - Чемпионшип перерыв Престон Норт Э 1 Халл Сити 1
Англия - Первая лига 2-й тайм, 47' Уиком Уондерер 2 Аккрингтон Стэ 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 50' Донкастер Рове 1 Уимблдон 0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 37' Арсенал 1 Крылья Советов 0
Франция - Лига 1 1-й тайм, 9' Лион 0 Брест 0
Аргентина - Примера 19:30 Банфилд 0 Тальерес 0
Англия - Первая лига 19:30 Чарльтон Атлет 0 Шеффилд Уэнсде 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Спартак М 0 Нижний Новгоро 0
Португалия - Сегунда 20:00 Порту Б 0 Трофенсе 0
Кубок Италии 20:00 Комо 0 Катандзаро 0
Португалия - Сегунда 21:30 Фейренсе 0 Ковильян 0
Аргентина - Примера 21:45 Унион 0 Сан-Лоренсо 0
07 августа 17:55

Вице-президент ВФХГ: Ужасное судейство на ОИ в индивидуальном многоборье, вопиющая несправедливость

Ранее с подобным заявлением выступила российская гимнастка Дина Аверина и президент федерации Ирина Винер.

Первый вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Андрей Гурьев раскритиковал судейство в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что 7 августа россиянка Дина Аверина, набрав 107,650 балла, завоевала серебряную награду. Чемпионкой ОИ-2020 стала Линой Ашрам (107,800) из Израиля, тройку призеров замкнула спортсменка из Белоруссии Алина Горносько (102,700). 

«Ошибки у судей были всегда. Но то, что мы увидели сегодня, не укладывается ни в какие рамки. Ужасное судейство. Вопиющая несправедливость, с которой в последнее время все чаще и чаще стали сталкиваться наши лучшие спортсмены. Безобразное пятно в истории самого красивого вида спорта. Но нас не удастся сломить, и наши художницы всегда будут WINNERS. А прекрасно выступившая сегодня Дина - и для меня, и для и всех поклонников художественной гимнастики в мире – истинная чемпионка», - заявил специалист.

Добавим, что сборная России впервые с 1996 года не смогла завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Играх.

 

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские ватерполистки остались без наград Олимпиады в ТокиоНазвана дата презентации первого ноутбука от RealmeMotorola представила смартфон Edge Lite с восьмиядерным процессором Snapdragon 778GВайцеховская не считает, что сестёр Авериных засудили в финале ОИУсманов премирует оставшуюся без золота ШевелевуБразилец Карвальо одной фразой описал Россию
Наша легкая атлетика жива! Как Ласицкене совершила золотой прыжок на Олимпиаде
В турнире по прыжкам в высоту на Играх-2020 в Токио россиянка Мария Ласицкене была в шаге от катастрофы, едва не прекратив борьбу на отметке 1,96, но сумела переломить себя и стала первой, прыгнув на 2,04.
Ромашина — семикратная, сестра Нюши — двукратная! Как состоялся очередной олимпийский триумф России в синхронном плавании
Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на Олимпиаде и принесли сборной России 18-е золото Токио.
Господа, вам не стыдно? Как судейский беспредел лишил Россию золота Олимпиады в художественной гимнастике
Личное многоборье в художественной гимнастике должно было принести золотую олимпийскую медаль Дине или Арине Авериной, однако арбитры вывели на первое место израильтянку Линой Ашрам.
«ПСЖ» предложил Месси 50 миллионов, Карасева назначили на Суперкубок УЕФА, дрим-тим взяла золото Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мировом спорте.
Льюис — Ган и другие бои UFC 265. Расклад и лучшие ставки
Утром 8 августа по московскому времени в Хьюстоне состоится грандиозный турнир UFC 265, в главном бою которого Деррик Льюис и Сирил Ган поспорят за временный титул в тяжелом весе. «Плеймейкер» представляет этот и другие поединки бойцовского вечера.
Разбились о норвежские скалы. Как Россия добыла свою первую в истории медаль Олимпиады в пляжном волейболе
В финальном матче мужского турнира по пляжному волейболу на Играх в Токио россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в двух сетах уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму (17:21, 18:21).
Олимпиада-2020: главные события 07.08.2021
7 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 19 видам спорта и будут разыграны 34 комплекта медалей.
Золото пережившего теракт в Беслане, чемпионство трансгендера в футболе, допинг у бразильской волейболистки. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 6 августа на Олимпийских играх в Токио.
Почему из Олимпийской деревни изгнали тренеров, которые прессовали белорусскую бегунью Тимановскую
Скандал, случившийся на Играх с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, получил свое продолжение. На этот раз пострадали ее тренеры, которых лишили аккредитации.
Дежавю в Токио! Как наши гандболистки снова победили великую Норвегию и снова побьются за золото Олимпиады с Францией
В матче за выход в финал женского гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио россиянки в напряженной борьбе удержали победу над норвежками (27:26) и теперь разыграет титул с Францией.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика