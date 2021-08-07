Вице-президент ВФХГ: Ужасное судейство на ОИ в индивидуальном многоборье, вопиющая несправедливость

Первый вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Андрей Гурьев раскритиковал судейство в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что 7 августа россиянка Дина Аверина, набрав 107,650 балла, завоевала серебряную награду. Чемпионкой ОИ-2020 стала Линой Ашрам (107,800) из Израиля, тройку призеров замкнула спортсменка из Белоруссии Алина Горносько (102,700).

«Ошибки у судей были всегда. Но то, что мы увидели сегодня, не укладывается ни в какие рамки. Ужасное судейство. Вопиющая несправедливость, с которой в последнее время все чаще и чаще стали сталкиваться наши лучшие спортсмены. Безобразное пятно в истории самого красивого вида спорта. Но нас не удастся сломить, и наши художницы всегда будут WINNERS. А прекрасно выступившая сегодня Дина - и для меня, и для и всех поклонников художественной гимнастики в мире – истинная чемпионка», - заявил специалист.

Добавим, что сборная России впервые с 1996 года не смогла завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Играх.