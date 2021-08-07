ОКР отправил запрос в Международную федерацию гимнастики по поводу судейства на ОИ-2020 в Токио

Олимпийский комитет России направил руководству FIG запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.

«Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от федерации», — написал в своем инстаграме президент ОКР Станислав Поздняков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Станислав Поздняков (@stanislav.pozdnyakov_roc)

Напомним, что российская гимнастка Дина Аверина (107,650 балла) уступила в финале представительнице Израиля Линой Ашрам (107,800). В последнем упражнении олимпийская чемпионка потеряла ленту.