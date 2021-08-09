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09 августа 19:18
автор: Александр Поволоцкий

Тихонов отреагировал на комментарий Белорусской ассоциации гимнастики в адрес России

Российская команда впервые с 1996 года осталась без золота Олимпийских игр в соревнованиях по художественной гимнастике.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался относительно комментария Белорусской ассоциации гимнастики в адрес российской сборной.

Ранее украинская судья Лидии Виноградной опубликовала запись в «Фейсбуке». Спортивный арбитр назвала объективной работу своих коллег во время финальных соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Белорусская ассоциация гимнастики оставила комментарий под постом, в котором предлагет российской команде «снять корону» и считает, что команда ОКР «бездарно профукала» Игры-2020.

«Это неправильно. Что значит «снять корону»? Писать такое очень опрометчиво, учитывая политические и экономические отношения России и Белоруссии. Я не ожидал. Обыгрывайте нас, а не пишите. Корону надо завоевать. Очень многие страны возмущены судейством», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Тихонова.

Напомним, что золотую медаль ОИ в личном многоборье завоевала представительница Израиля Лина Ашрам. Она получила высокие оценки от судей, несмотря на то, что уронила предмет во время выступления. Серебро в активе россиянки Дины Авериной.

источник: «Спорт-Экспресс»
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