Сергей Лавров: Соревнования по гимнастике на Олимпиаде подтвердили, что нам нужны чистые судьи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с олимпийской сборной России раскритиковал судейство на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике.

«Присутствует еще и чувство горечи за олимпийское движение, в котором появляются люди, продвигающие сомнительные цели и противоречащие честному спорту. У нас чистые спортсмены, но нам еще нужны чистые судьи. Соревнования по художественной гимнастике это подтвердили», — цитирует политика «Матч ТВ».

Золотую медаль ОИ в личном многоборье завоевала представительница Израиля Лина Ашрам. Она получила высокие оценки от судей, несмотря на то, что уронила предмет во время выступления. Серебро в активе россиянки Дины Авериной.

Напомним, что на ОИ-2020 команда ОКР завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Российская сборная заняла и пятое место в медальном зачете Олимпиады.