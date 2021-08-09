Дина Аверина: Не надо травить в соцсетях Ашрам, она ничего такого не сделала

Серебряный призер ОИ-2020 Дина Аверина не поддержала критику болельщиков в адрес олимпийской чемпионки по художественной гимнастике из Израиля Линой Ашрам.

«Меня, как и Линой Ашрам, травят в соцсетях. Да, не все люди меня поддерживают. Мы ни в чем не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — она ничего такого не сделала. Не надо ее травить», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Напомним, что в личном многоборье Ашрам уронила предмет, но получила от судей высокий балл - 23,300. В сумме чемпионка Игр набрала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Дина Аверина стала второй, отстав от израильтянки на 0,150 балла.

Впервые с 1996 года Россия осталась без золота Игр в художественной гимнастике.

Олимпиада в Токио завершилась 8 августа.