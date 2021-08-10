Деннис Лахтер - о победе Ашрам: Винер-Усманова не была готова к тому, что золото утечет из рук

Футбольный агент Деннис Лахтер считает, что израильтянка Линой Ашрам заслуженно победила на Олимпийских играх в Токио.

«Ирина Винер-Усманова в принципе не была готова к тому, что забронированное в очередной раз золото утечет из рук. На лицо недооценка соперника, мнимое уверование в собственной непобедимости, перекликающееся с отнюдь не выдающейся собственной программой, далёкой от идеального исполнения. На конкретном турнире девочка из ниоткуда провела турнир жизни. Авериным стоило признать, что гимнастка из Израиля была просто сильнее их, и дело не в судействе», - приводит слова Лахтера Legalbet.

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио Ашрам опередила россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.